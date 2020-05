PS Plus giugno 2020, quando saranno annunciati i giochi gratis per PS4 del mese?

Siamo alla fine di maggio e prestissimo saranno annunciati i giochi gratis per PS4 di giugno 2020 dati agli abbonati PS Plus. Quando succederà? È la domanda che tutti i possessori della console di Sony si staranno ponendo in questo momento.

Questo mese Sony dovrebbe tornare a fare il suo annuncio nelle normali tempistiche. Il rituale vuole che i titoli del PS Plus siano annunciati l'ultimo mercoledì del mese, durante il pomeriggio (solitamente alle 17:30).

Dando quindi uno sguardo al calendario possiamo fissare la data dell'annuncio dei giochi gratis per PS4 del PS Plus di giugno 2020 al 27 maggio 2020, come già detto intorno alle 17:30. Naturalmente è impossibile essere precisi con l'orario, che può variare di qualche minuto o anche più a seconda delle necessità di Sony, che deve coordinare tutte le sue sedi.

Trattandosi di una data desunta dall'esperienza, è possibile che ci siano variazioni significative anche in quella e che Sony decida di fare il suo annuncio in un altro giorno. Diciamo che in linea di massima la casa giapponese è sempre stata molto regolare con il Plus, ma nel corso degli anni non sono mancati casi di annunci posticipati o addirittura di giochi cambiati in corsa.

I titoli in regalo dovrebbero essere come al solito due per PS4 (questo mese si vocifera di Marvel's Spider-Man), anche se potrebbe aggiungersene un terzo per PS VR. Anche in questo caso è difficile fare previsioni o dire con certezza come accadrà. Per saperlo non vi rimane che seguire l'annuncio, che riporteremo il prima possibile quando sarà fatto.