Mortal Kombat e oltre: NetherRealm Studios sta lavorando a qualcosa di nuovo e diverso

NetherRealm Studios è ormai strettamente connesso all'universo di Mortal Kombat, essendosi affermato ormai come team di sviluppo dedicato alla celebre serie di picchiaduro giunta all'undicesimo capitolo, ma c'è anche qualcos'altro in arrivo, qualcosa di nuovo a cui gli sviluppatori stanno lavorando.

Non si tratterebbe nemmeno di Injustice, altra serie a cui NetherRealm Studios è fortemente legato, almeno secondo quanto riferito da Ed Boon, il capo del team, che rispondendo a Geoff Keighley ha spiegato di avere delle interessanti novità in sviluppo che non riguardano né uno né l'altro dei franchise noti.

Boon non è andato molto nei particolare, parlando solo di "altra roba" in arrivo, ma sembra trattarsi di qualcosa di inaspettato: "Mortal Kombat è ormai un punto fisso, come le cose Marvel. Non è che ci sia da immaginare se un nuovo film Marvel esca o meno, semplicemente continuano a uscire", ha affermato Ed Boon.

"Anche se siamo riusciti ad esplorare qualcos'altro, come la serie Injustice e altro, abbiamo anche altre cose in preparazione, ma è sempre bello sviluppare i capitoli di Mortal Kombat. Specialmente quando i giocatori dimostrano questo entusiasmo. Se qualcuno mi avesse detto che questo sarebbe stato il capitolo di Mortal Kombat venduto più velocemente, a 20 anni di distanza, non avrei potuto crederci".

Intanto, Mortal Kombat 11 si espande con Aftermath, di cui abbiamo visto il trailer di lancio, con all'interno anche lo storico conflitto RoboCop Vs. Terminator.