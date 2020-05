PS2 batte ancora PS4 in vendite totali, vediamo la classifica storica aggiornata

PS2 rimane la console più venduta nella storia, battendo ancora PS4 in termini di vendite globali, come risulta dalla classifica aggiornata dei risultati raggiunti da tutte le varie console nella storia.

In generale, sono le console Sony e Nintendo a dominare la classifica assoluta, in particolare Sony con le piattaforme domestiche e Nintendo con i portatili, come vediamo dallo schema riportato qui sotto.

La console in assoluto più venduta rimane di gran lunga PS2, dall'alto dei suoi 157,68 milioni di unità vendute in tutto il mondo nella sua lunga storia, tallonata da Nintendo DS con 154,9 milioni. A seguire l'altra console portatile leggendaria, ovvero il vecchio Game Boy a 118,69 milioni di unità.

PS4 arriva dunque quarta in termini assoluti (seconda nella classifica specifica delle console domestiche) con 109,86 milioni di unità vendute in base alle statistiche riportate da LearnBonds.com, con a seguire la prima PlayStation a circa 102 milioni e Wii a 101 milioni.

Le altre console attuali si ritrovano al di sotto delle vendite delle piattaforme della generazione scorsa, con Nintendo Switch attualmente a 55,89 milioni e Xbox One a 47,35 milioni.

Ricordiamo che questi non sono dati ufficiali e non vanno presi come tali, ma possono fornire un'idea indicativa dell'andamento delle console attuali anche rispetto a quelle storiche, con un totale di 1,56 miliardi di console vendute nella storia del mercato videoludico, a quanto pare.

Per quanto riguarda i dati recenti, Sony ha recentemente riportato vendite per 18,19 miliardi nel 2019, mentre Nintendo Switch sta andando molto bene in USA con vendite doppie rispetto a PS4 ad aprile 2020.