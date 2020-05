PS Plus di giugno 2020, Marvel's Spider-Man gratis tra i giochi del mese?

Marvel's Spider-Man potrebbe essere uno dei giochi gratis previsti per il PS Plus di giugno 2020, in base ad alcune segnalazioni che non possono essere considerate attendibili al 100% ma che puntano in questa direzione, a quanto pare.

Ricordiamo che i giochi del PS Plus di giugno 2020 verranno svelati ufficialmente questo mercoledì, 28 maggio 2020, dunque è ancora presto per sbilanciarsi, anche perché le voci sulla lineup di giochi del Plus sono sempre all'ordine del giorno ma il fatto che ci azzecchino e ben più raro, in ogni caso secondo varie segnalazioni la prova era ben visibile a tutti sul PlayStation Store.

Come riferito da PSU e da DemoVideogame, per dirne un paio, nelle ore scorse qualcuno ha notato che Marvel's Spider-Man compariva come gioco gratis sul PS Store, salvo poi tornare disponibile al prezzo standard poco dopo.

Secondo tali fonti, dunque, si sarebbe trattato di un errore che avrebbe anticipato il prossimo avvio della promozione, con Marvel's Spider-Man che potrebbe dunque essere uno dei due giochi gratis previsti per gli abbonati a PS Plus, semplicemente comparso prima del tempo come disponibile gratuitamente per i possessori di sottoscrizione.

Marvel's Spider-Man fa peraltro parte degli sconti attualmente in corso per i Days of Play di PS4, mentre per quanto riguarda PS Plus ricordiamo l'appuntamento con l'annuncio per mercoledì 28 maggio, mentre al momento sono ancora disponibili i giochi di maggio 2020.