PS4 Days of Play a maggio con forti sconti su PSVR, Marvel's Spider-Man e Days Gone

I Days of Play di PS4, alcune settimane di promozioni e prezzi scontati di tutto il meglio offerto dal mondo PlayStation, iniziano il 25 maggio e durano fino all'17 giugno 2020. Si comincia con tutta una serie di promozioni piuttosto interessanti, come PSVR a meno di 200 euro, Marvel's Spider-Man a 20 euro, Days Gone a 25 e tanti altri giochi in forte sconto.

Solitamente questa iniziativa avviene in contemporanea con l'E3 o in generale con quel periodo nell'anno nel quale il colosso giapponese presenta le novità dei prossimi mesi. Che sia un'indicazione del fatto che Sony è pronta ad annunciare la nuova generazione?

Questo genere di considerazioni a parte, in Italia ci saranno tante offerte su PS VR, giochi ed headset, fino a esaurimento scorte. Queste promozioni saranno valide fino all'8 giugno.

Andiamole a scoprire tutte: