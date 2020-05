Maneater è disponibile su PS4, Xbox One e PC, si tratta del primo ShARkPG

Il folle Maneater, ovvero il primo ShARkRPG della storia, è disponibile a partire da oggi su PS4, Xbox One e PC. In questo gioco interpreterete un famelico squalo alle prese con un open-world a sfondo marino. In Maneater, infatti, le classiche meccaniche degli action-RPG (da qui il nome ShARkPG) sono state tramutate per essere adattate all'ambiente acquatico, dove gli squali dominano incontrastati.

Maneater è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso Epic Games Store e arriverà presto anche su Nintendo Switch. Siete curiosi di sapere com'è il gioco? La nostra recensione di Maneater dovrebbe togliervi ogni dubbio.

Maneater è un titolo prettamente single player. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro dovrete sopravvivere al mondo e farvi strada nell'ecosistema. Per fare questo, esplorerete un vasto e variegato open world incontrando diversi nemici - sia umani che selvatici. Il concetto di base, però, è piuttosto semplice: mangia, esplora, evolviti.

L'action-RPG di Tripwire Interactive, nonostante il taglio goliardico di tutta l'esperienza, non poteva che guadagnarsi un PEGI 18. Esattamente come Cyberpunk 2077, nonostante le ambizioni tra i due prodotti siano completamente diverse.

Cosa farete? Lo giocherete?