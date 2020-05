Maneater, la recensione

Adoriamo la pluralità del mercato ed è forse uno degli aspetti più esaltanti del medium videoludico. Se da una parte abbiamo titoli capaci di far nascere discussioni interessanti come quelle a base vichinga di Assassin's Creed Valhalla o di farci approcciare tematiche adulte come in The Last of Us 2 , è meraviglioso distrarsi un secondo e trovarsi per le mani produzioni invece che dalla profondità narrativa o dalla moralità ci girano il più al largo possibile. Con la voglia solo di divertire e divertirsi piomba così sul mercato un prodotto diverso dal solito, lo Sharknado dei videogiochi, un centrifugato di ignoranza e no-sense in grado di strapparci persino qualche risata. Dovreste prenderlo seriamente in considerazione? Continuate a leggere la recensione di Maneater per scoprirlo.

#Maneater

Maneater è il reality show fittizio imbandito da Tripwire Interactive per cercare di dare un senso compiuto al delicato filo narrativo di questa produzione. La storia ci viene dunque raccontata come in un programma tv dove Pete lo Squamato è il protagonista assoluto, un sadico cacciatore di squali pronto a farsi l'ennesima zuppa di pinne. Questa volta però le cose non vanno esattamente per il verso giusto e, dopo aver arpionato e sventrato uno squalo femmina, ne estrae il cucciolo dall'utero, solo per vedersi tranciare di netto la mano e dare il via così ad una rivalità acerrima, seconda solo a quella vista in Lo Squalo di Steven Spielberg. Le carte sul tavolo cambiano faccia però, mettendoci questa volta nel ruolo del cattivo massacratore degli oceani, con gli sviluppatori decisi a cavalcare lo spauracchio della grande macchina assassina, dipingendo il nostro pesciolone come un essere spietato pronto a portare stragi su una costa immaginaria degli Stati Uniti.

Gettati in acqua come uno scarto, daremo le prime pinnate cercando di destreggiarci in una palude, dove tartarughe e lucci faranno da piccolo antipasto per la nostra evoluzione. Ci si muove goffamente in ambienti piuttosto angusti, quasi in controtendenza rispetto alla libertà che ci si potrebbe aspettare da un gioco sugli squali. Questa sensazione di essere costretti in un ambiente troppo piccolo e serrato ce la si porterà appresso per quasi tutta la durata del gioco. Della decina di aree disponibili, solo due infatti saranno ambientate nelle profondità oceaniche, una scelta azzardata e che, come vedremo più avanti, avrà un effetto devastante sulla sensazione di ripetitività del gioco. L'acqua gialla, le alghe e una scarsa visibilità accompagnano la prima ora di gioco mentre si cerca di sfuggire agli alligatori e si ingollano piccole prede per accrescere la massa muscolare.

Ogni singola uccisione conta nell'ambito dell'evoluzione e ad ogni uccisione guadagneremo esperienza, utile a scalare i 30 livelli e raggiungere lo stato di megalodonte. Un megalodonte molto lontano tuttavia dalle dimensioni di quelli visti nei film di Jason Statham e più vicino ad un grosso squalo bianco, anche come movenze; insomma qui avremmo davvero voluto si esagerasse senza badare a spese. La struttura corporea durante tutta la fase di crescita sarà invece basata sulle linee dello squalo Leuca, con una realizzazione tecnica davvero di alto livello. Il modello poligonale è infatti curatissimo e ricco di dettagli e le animazioni del nuoto risultano fluide e piacevoli anche solo da guardare.

Purtroppo non appena si prende la mano con il sistema di controllo e si desidera iniziare a fare qualcosa di più complesso rispetto alla classica nuotata il gioco si rompe inesorabilmente, con animazioni che perdono di fluidità e che male si incastrano tra di loro, trasformando la sinuosa flessibilità dello squalo in una serie di scatti frenetici. La telecamera poi non aiuta di certo e mentre un segnalino ci indicherà quale preda siamo in grado di raggiungere con il nostro morso non sarà inusuale perdere completamente di vista l'obiettivo mentre ci muoviamo rapidamente sotto o sopra di esso. La tridimensionalità dell'oceano, insomma, non viene gestita ottimamente e se si può chiudere un occhio quando avremo un piccolo avannotto da controllare la situazione cambierà drasticamente quando il nostro megalodonte andrà ad occupare gran parte dello schermo, facendoci smascellare alla cieca il più delle volte, spesso senza nemmeno farci capire se il nostro bersaglio è già stato fatto a pezzi o meno. A peggiorare le cose ci mettono le azioni di schivata e di salto troppo veloci per permettere alla telecamera di seguirci adeguatamente.