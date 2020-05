Saints Row The Third Remastered disponibile, con trailer di lancio

Saints Row The Third Remastered è disponibile da oggi per Xbox One, PS4 e PC, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale che trovate in fondo alla notizia. Si tratta della versione riveduta e corretta del terzo capitolo della serie, il più amato dal pubblico, con tutti i contenuti inclusi, compresi quelli dei vari DLC. Non male per un gioco con ormai ben nove anni sulle spalle.

Stando al comunicato stampa con l'annuncio, il gioco è ora ancora più ridefinito grazie ad una serie di aggiornamenti gestiti sapientemente da Sperasoft; la quale ha trasformato ambienti, modelli dei personaggi ed effetti visivi, ha migliorato la grafica e incorporato un nuovo motore di illuminazione. Anche tutte le armi e le auto sono state ridisegnate.

Leggiamo quali sono le caratteristiche chiave di Saints Row The Third Remastered: