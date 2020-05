Saints Row: The Third Remastered, la recensione

La recensione di Saints Row: The Third Remstered arriva nove anni dopo il titolo originale portando con sé numerose migliorie tecniche, ma anche una riproduzione uno a uno dei contenuti che forse, vista l'epoca in cui videogiochiamo, risultano ancorati a dei canoni ormai obsoleti. Come vi avevamo anticipato durante l'evento di reveal le novità tecniche di Saints Row: The Third Remastered ci riconsegnano un titolo che all'epoca fu in grado di cambiare le sorti di un franchise, imponendosi come capitolo più amato e consacrando un certo tipo di umorismo che a quel tempo non aveva rivali. Ancora oggi utilizzare gran parti delle folli armi di questo titolo viene ricordata come una delle migliori esperienze ludiche della passata generazione. Vediamo però come si è comportato Saints Row: The Third nella nostra recensione della versione PlayStation 4.

Umorismo obsoleto

Ve lo abbiamo accennato: la storia di Siants Row: The Third Remastered è identica all'originale, folle e senza peli sulla lingua come nove anni fa. Ricca di momenti esilaranti e fuori di testa, presenta uno degli inizi più surreali di sempre con le scene sul caveau e in picchiata sulla città che ancora oggi ci hanno fatto alzare il sopracciglio in senso positivo. Per la loro genuina follia. A livello tecnico poi, il gioco sorprende per un sistema di shooting che fin da subito si dimostra ottimale nonostante gli anni alle spalle, indice di un lavoro certosino fatto con il titolo originale e che oggi rimane più evidente che mai.

Anche a livello di missioni, la storia dei Saints resta invariata con la parte oggettivamente più memorabile composta da gran parte degli archi secondari come le missioni del Professor Genki. Anche la possibilità di avere fin da subito tutti i numerosissimi DLC è un quid che va a garantirvi una quantità di contenuti incredibile, farcita da alcuni archi narrativi (su tutti le missioni contro gli alieni) esilaranti al pari della trama principale. Dov'è il problema dunque? Il problema è che questa tipologia di missioni i fan le hanno giocate per più di una decade anche grazie ai titoli usciti dopo Saints Row: The Third e spesso, vi assicuriamo, che conoscere per filo e per segno il titolo, in questi casi, non aiuta. L'umorismo di Saints Row: The Third è poi quanto di più obsoleto ci sia in un videogioco. Il che non vuol dire che sia brutto, ma semplicemente che il sapore è quello di una minestra riscaldata in tempo di guerra. Un altro neo è sicuramente l'assenza della coop locale, che sebbene grazie alla presenza del multiplayer online non pesi così tanto, resta una mancanza importante proprio in considerazione del carattere caotico e sopra le righe di un titolo che aveva un senso giocato anche in locale.