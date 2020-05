Fortnite e Tenet: il nuovo trailer in esclusiva su Party Reale questa notte, come vederlo

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della nuova collaborazione esclusiva di Epic Games. Il nuovo trailer del film Tenet sarà finalmente disponibile, ma solo su Fortnite Party Reale, a partire da questa notte (quella del 22 maggio 2020). Curiosi di saperne di più, non è vero?

Tenet sarà l'ultima fatica di Christopher Nolan, ma c'è ancora tempo prima dell'arrivo nei cinema (o in digital delivery, a seconda delle circostanze). Il secondo trailer potrà essere visto in esclusiva proprio sul Battle Royale di Epic Games, all'interno della modalità Party Reale, il cui debutto risale proprio all'ultimo mese. Se vi state chiedendo quando vederlo, segnate le 02:00 di questa notte sul vostro orologio, perché la prima clip sarà trasmessa in diretta live proprio a quell'ora.

Niente paura se starete dormendo, però: per le 24 ore successive, ad intervalli di 60 minuti, il trailer di Tenet continuerà ad essere visibile su Fortnite Party Reale. Come vederlo? Sarà sufficiente accedere a questa specifica modalità di gioco, dove non si può né combattere né essere eliminati, e attendere la proiezione in cielo da parte degli sviluppatori di Epic Games. Un po' come accaduto per il recente concerto di Dillon Francis, prima ancora per quello di Travis Scott, tenutosi però nella modalità di gioco standard di Battaglia Reale.

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere! Catch the latest trailer for Christopher Nolan's @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET. ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U — Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020