Steam, un altro gioco gratis: 10 Second Ninja X

10 Second Ninja X di Four Circle Interactive è gratis su Steam fino al 28 maggio 2020. Il dono è stato fatto in occasione dei saldi di Cruve Digital, con offerte sull'intero catalogo dell'editore.

Da notare che riscattando 10 Second Ninja X gratuitamente non potranno sbloccare le trading card di Steam. Quindi se speravate di avere un regalo e di guadagnarci anche qualcosa sopra, lasciate perdere.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

10 SECOND NINJA X è un gioco d'azione rapidissimo e incredibilmente intenso. L'atroce Capitano Greatbeard ti ha rapito e ha intrappolato i tuoi nemici della foresta nel suo esercito di robot, agendo come una sorta di psicopatico. Greatbeard non pensa che tu sia il ninja più veloce mai esistito. Ma si SBAGLIA. Distruggi i robot di Greatbeard in tutti i livelli in meno di dieci secondi. Sii rapido abbastanza per ottenere in ognuno le agognate tre stelle. Combatti in 100 livelli, esplora il dirigibile di Greatbeard, scopri segreti, scala le classifiche e mostra a tutti cosa significa essere l'EROE PIÙ VELOCE, PIÙ FICO E APPROVATO DALLA MAGGIOR PARTE DEI TEST DI CONCENTRAZIONE DI SEMPRE.

10 Second Ninja X su Steam

Saldi di Curve Digital