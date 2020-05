Inaba di PlatinumGames ha spiegato perché PS5 e Xbox Series X non lo eccitano nemmeno un po'

Atsushi Inaba di PlatinumGames ha spiegato in un'intervista rilasciata a Video Games Chronicle come mai PS5 e Xbox Series X, le due console di nuova generazione, non lo eccitino moltissimo. Inaba aveva già detto qualcosa di simile l'anno scorso ed era stato inondato di critiche dai soliti talebani della rete, quindi ha voluto spiegare meglio il suo punto di vista.

Inaba ha iniziato ricordando proprio le reazioni alle sue precedenti parole, con molti che hanno preso la sua posizione come quella di uno snob. In realtà, guardando all'evoluzione del mondo dei videogiochi, Inaba è felice che gli sviluppatori abbiano a disposizione macchine sempre più potenti su cui lavorare, ma il punto secondo lui è un altro.

Inaba: "Se pensate al salto generazionale tra Super Nintendo e PlayStation, e come passammo dalla pixel art ai poligoni 3D... nessuno avrebbe potuto immaginare qualcosa di simile solo fino a pochi anni prima. Quando quella roba iniziò a uscire, la gente ne fu stupefatta: non erano pronti a vederla e nessuno gliel'aveva anticipata... era così nuova.

Invece credo che gli annunci fatti per le console di nuova generazione, nonostante siano interessanti e positivi, e ovviamente mi rendano felice del fatto che noi sviluppatori potremo lavorare su delle tecnologie migliori, siano... un futuro prevedibile. Non ci sono grosse sorprese o chissà quali caratteristiche che facciano sentire il salto dalle vecchie console. Vedo gli annunci e penso "Oh, figo" e il minuto dopo penso: "Che guardo su Netflix questa sera?"."

Naturalmente Inaba ha precisato che si tratta solo di una sua opinione (e in quanto tale andrebbe rispettata senza saltargli al collo come bestie bavose ndr). Per fare un altro confronto, Inaba ha portato l'esempio di Nintendo Switch, che con la sua natura ibrida ha portato davvero qualcosa di nuovo sul mercato: "Non è qualcosa che sono riusciti a fare in molti: ha preso questo muro, di cui molti non erano nemmeno coscienti, e lo ha abbattuto."