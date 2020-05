Cyberpunk 2077 consentirà di smembrare i corpi e avrà violenza gratuita

Cyberpunk 2077 consentirà di smembrare e infierire sui corpi e avrà tanta violenza gratuita. Il gioco di CD Projekt RED deve aver dato più di un grattacapo all'ente di valutazione australiano dei videogiochi, che non ha usato mezze misure nel descrivere quello che ci aspetterà in questo atteso gioco di ruolo.

Che Cyberpunk 2077 sia un gioco violento lo sapevamo da tempo, già dall'annuncio: il gioco da tavolo di Mike Pondsmith ha sempre proposto situazioni e tematiche adulte. CD Projekt RED, però, sembra che ci stia mettendo (giustamente) il carico da 90, lasciando totale libertà creativa ai sui artisti. Uno dei risultati è la possibilità di personalizzare persino i genitali del proprio personaggio. No, non stiamo scherzando.

Un altro ente di classificazione aveva, inoltre, già detto che Cyberpunk 2077 avrà sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue, adesso, però, scopriamo che il gioco consentirà persino di smembrare i corpi nemici, oltre che di infierire sui loro resti.

A scriverlo è l'ACB, l'ente di valutazione australiano di videogiochi. Il loro report è stato trafugato e messo su Reddit e da questo testo abbiamo potuto scoprire anche altri dettagli. Per esempio che la violenza sarà spesso gratuita ed esagerata, con schizzi di sangue in ogni dove e parti del corpo che si potranno staccare per l'impatto coi proiettili. Questo genere di interazioni sarà ancora più evidente se si colpiranno i corpi deceduti.

L'ente, però, afferma che non ci saranno violenze sessuali, soprattutto non giustificate o incentivate. Questo, però, non basterà a migliorare il rating del gioco che arriverà nei negozi a settembre con una bella raccomandazione 18+.

