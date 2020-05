Beyond Blue, la recensione

Un'avventura che ci porta ad esplorare le profondità marine può già contare su un grande fascino, che probabilmente aumenta ancora di più in un periodo come quello che stiamo vivendo in questo momento ed è per questo che ci accingiamo con un certo interesse alla recensione di Beyond Blue. Si tratta di una sorta di avventura basata su narrazione ed esplorazione, che mette in scena le immersioni subacquee di una ricercatrice impegnata a studiare il comportamento di balene e altre forme di vita marine in un contesto che assume caratteristiche sempre più complesse. Il gioco è disponibile al momento su Apple Arcade ed è stato testato su iPad, ma arriverà a giugno anche su PC, PS4 e Xbox One.

Beyond Blue è sostanzialmente diviso in due parti, con la maggior parte del tempo che viene trascorso durante le immersioni in alcune zone dell'oceano Pacifico alla ricerca di varie specie marine, effettuando varie analisi e rispondendo a segnali radio e audio più o meno misteriosi, mentre le altre sezioni ci vedono controllare la protagonista all'interno del sottomarino, portando avanti il sostrato narrativo attraverso le comunicazioni con gli altri personaggi.





È un gioco che punta soprattutto sull'esplorazione delle meraviglie oceaniche, visto che sotto il profilo ludico l'interazione appare sempre piuttosto limitata e anche la parte narrativa non viene approfondita come dovrebbe, nonostante tiri in ballo diversi argomenti di un certo interesse. Beyond Blue predilige l'approccio riflessivo e rilassato, risultando attraente soprattutto nell'attenta riproduzione degli scenari subacquei e degli animali che li popolano, ricostruiti con grande attenzione scientifica, rivelandosi una sorta di documentario interattivo. In questo contesto, gli innesti della storia, con i tentativi di costruire una figura profonda e sfaccettata per la protagonista, sembrano quasi stonare a lungo andare con lo stile che traspare, più votato alle nuotate in solitaria tra barriere coralline e banchi di pesci che non a svelare la trama attraverso i dialoghi. Non per nulla, il gioco sfrutta molti spezzoni di documentari veri e propri: filmati girati dal vivo e tratti soprattutto da Blue Planet II, prodotto dalla BBC, che possono essere visionati tra una missione e l'altra dal sottomarino-hub.





Ci sono comunque spunti molto interessanti nella storia di Beyond Blue, che affronta soprattutto la questione ecologista portandoci a indagare sulle attività più o meno legali di sfruttamento del suolo e delle risorse sottomarine, sulle conseguenze dell'inquinamento e sulle difficoltà affrontate dalle missioni di carattere scientifico puramente naturalistiche nel mondo moderno. In tutto questo si innesta anche la particolare figura della dottoressa Mirai, che dalla sua casa solitaria nel fantascientifico sottomarino si ritrova ad osservare la vita delle profondità oceaniche cercando al contempo di seguire anche la propria, fra difficoltosi rapporti familiari a distanza e tra compagni di lavoro.