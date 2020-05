Whatsapp Web: Dark Mode in arrivo, ecco come attivarla su PC

L'ultimo anno è stato sicuramente quello della Dark Mode, approdata su un numero incalcolabile di applicazioni e piattaforme, WhatsApp compresa. La modalità scura fino ad oggi è stata disponibile sulle versioni di WhatsApp per smartphone Android e dispositivi iOS: ora è possibile ottenerla anche su WhatsApp Web, per usufruire su PC. Vediamo come attivarla su PC.

Sia chiaro, la modalità scura di WhatsApp Web non è ancora ufficialmente disponibile, ma è in arrivo: a conti fatti, però, è già possibile attivarla. Dovrete semplicemente seguire questa semplice procedura sul vostro browser. Anche Google tornerà presto sulla Dark Mode, introducendola nei risultati di ricerca su Android.

Avviare la pagina di WhatsApp Web

Accedere utilizzando il codice QR (saltate questo passaggio se avete già effettuato l'accesso)

Fare click con il tasto destro del mouse all'esterno della chat, quindi selezionare Ispeziona

Quando il browser mostrerà il codice della pagina, modificare la stringa body class = "web" in "web dark"

Selezionare invio, poi terminare la visualizzazione del codice della pagina

L'operazione va ripetuta ad ogni nuovo accesso alla pagine di WhatsApp Web