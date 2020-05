The Last of Us 2, dimensioni del download e spazio richiesto per l'installazione

The Last of Us 2 promette di essere un gioco particolarmente corposo: a quanto pare le dimensioni del download sono pari a 78,3 GB, ma lo spazio richiesto per l'installazione su PS4 arriva a ben 93,4 GB.

A conferma della notizia riportata qualche settimana fa, secondo cui The Last of Us 2 occuperà 100 GB, bisogna sottolineare come questi dati non includano eventuali aggiornamenti, che porterebbero dunque il titolo targato Naughty Dog a raggiungere la soglia psicologica dei 100 GB, appunto.

Considerate le sequenze che abbiamo potuto ammirare ieri sera con il video di gameplay dello State of Play, è facile immaginare che gli sviluppatori abbiano sfruttato tutto questo spazio al meglio, realizzando scenari mai così ampi e infarcendo l'esperienza di tanti dettagli.

Alcuni di questi sono stati discussi proprio oggi nel nuovo approfondimento della serie Inside the Gameplay dedicato proprio ai dettagli, come ad esempio le animazioni e le espressioni facciali dei personaggi.

