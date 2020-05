The Last of Us 2, il nuovo video Inside the Gameplay parla dei dettagli del gioco

The Last of Us 2 è di nuovo protagonista degli approfondimenti Inside the Gameplay, stavolta con un video diario dedicato ai dettagli del gioco sviluppato da Naughty Dog.

Dopo il video di gameplay dello State of Play, The Last of Us 2 torna dunque a mostrarsi con un dietro le quinte in cui il game director Neil Druckmann e i suoi collaboratori rivelano aspetti inediti della produzione.

Druckmann, in particolare, ha parlato di come i personaggi sono nati, del loro background, dei loro dialoghi: elementi che vanno a caratterizzare ogni figura in maniera approfondita, come da tradizione per il team.

Dopodiché c'è stato un approfondimento tecnico relativo alle espressioni facciali, che cambiano non solo per quanto concerne i protagonisti ma anche i comprimari e i nemici: si tratta di una tecnologia che Naughty Dog ha sviluppato appositamente per il gioco.

The Last of Us: Parte II sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 19 giugno.