Marvel's Iron Man VR per PS4 è in gold: nessun altro rinvio per Tony Stark

Marvel'r Iron Man VR per PS4 è in gold. Sony ha confermato che lo sviluppo dell'attesa avventura per la realtà virtuale dedicata a Tony Stark è terminato e il gioco arriverà nei negozi senza ulteriori ritardi.

Nonostante si parli sempre di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, c'è una terza esclusiva per PlayStation 4 che è stata rinviata nelle settimane scorse e che rappresenterà, molto probabilmente, il canto del cigno della prima generazione di PlayStation VR: Marvel's Iron Man VR.

Anche questo gioco, finalmente, è completo: l'essere in gold vuol dire che Sony sta stampando i dischi e che questi arriveranno nei negozi in perfetto orario. Per l'occasione abbiamo pubblicato il provato della demo di Marvel's Iron Man VR e l'intervista a Ryan Darcey.

In questo articolo Francesco Serino si chiede se il gioco "implementerà anche delle sequenze a terra, con un vero e proprio combattimento corpo a corpo, o se si limiterà a farci volare in giro per il mondo in una sorta di peculiare simulatore di volo. La demo ci ha comunque piacevolmente colpito, sia dal punto di vista tecnico che del gameplay."

La data d'uscita di Marvel's Iron Man VR, quindi, non dovrebbe subire più nessun ritardo.

Si tratta di un'esperienza sufficiente a farvi togliere la polvere al visore o ormai avete pensionato il vostro PSVR?