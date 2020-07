Nacon Connect: tutti gli annunci fatti durante la conferenza

Quest'anno Nacon, la divisione gaming di BigBen Interactive, ha fatto le cose in grande e ha organizzato un Nacon Connect. Si è trattato di una conferenza digitale nel quale il publisher francese ha presentato tutte le novità che ha in lavorazione: scopriamo tutti gli annunci fatti nella diretta di oggi.

Questa conferenza si è tenuta per presentare il futuro di Nacon, in particolare i progetti in fase di sviluppo presso gli studi che hanno aderito al gruppo negli ultimi due anni. Questi giochi dimostrano il desiderio di Nacon di offrire una varietà ancora maggiore di esperienze in grado di soddisfare le aspettative dei gamer più esigenti.

Il catalogo dei giochi Nacon contiene una vasta selezione di titoli per tutti i tipi di giocatori, tra cui gli appassionati di simulazioni di corsa, RPG, roguelike, deck-builders e molto altro ancora.

Scopriamoli del comunicato stampa diramato dall'azienda:

I fan del Mondo delle Tenebre hanno dato un'occhiata ad alcuni video gameplay di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Un continuo combattimento incentrato sulla trasformazione in lupo mannaro del protagonista in cui i giocatori dovranno scatenare la loro rabbia sovrannaturale per affrontare il male che minaccia il mondo sotto forma di una società petrolifera, la Endron. Il gioco sarà disponibile dal 4 febbraio 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato mostrato con un trailer cinematografico oscuro e coinvolgente che pone le basi per questo promettente RPG narrativo di Big Bad Wolf.

Buone nuove anche per gli appassionati di giochi di ruolo d'azione, con l'annuncio di Steelrising, il nuovo progetto dallo studio di sviluppo Spiders. Jehanne Rousseau e il suo team porteranno il giocatore nel cuore di una Parigi alternativa durante la Rivoluzione Francese, dove l'esercito di automi di Re Luigi XVI sta terrorizzando e sopprimendo il popolo francese. Aegis, il personaggio principale, combatterà contro questo regno di terrore per cercare di cambiare il corso della storia.

RiMS Racing è un gioco in fase di sviluppo in Raceward Studio, un team di esperti milanesi che sviluppa giochi di motociclismo da 20 anni. Questa simulazione si basa su un concetto unico e innovativo che rende la meccanica della motocicletta un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco. I fan apprezzeranno il comportamento della moto, che ha beneficiato del lavoro svolto da KT Racing sul suo motore di gioco proprietario.

Un nuovo gioco nel franchise Test Drive Unlimited è in fase di sviluppo presso KT Racing. Test Drive Unlimited Solar Crown è il nuovo ambizioso progetto di Alain Jarniou e del suo team. Sfruttando la loro esperienza nella realizzazione di simulazioni sportive motoristiche come la serie WRC, KT Racing e Nacon stanno offrendo la loro nuova visione del franchise. Test Drive Unlimited Solar Crown conserva il DNA della serie, che si basa sull'amore per le belle auto e l'incredibile esperienza del poter guidare in un lussuoso mondo insulare ricreato in scala 1:1. I giocatori si sfideranno l'uno contro l'altro nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all'interno della community.

Rogue Lords, sviluppato da Cyanide e Leikir, si svolge in un New England barocco e gotico del XVII secolo. Il giocatore indosserà gli scottanti panni del Diavolo, tornato sulla terra per combattere le forze del bene. La particolare direzione artistica del prodotto strizza l'occhio agli appassionati dei lavori di Tim Burton.

Roguebook è invece un deck building roguelike sviluppato dallo studio belga Abrakam, creatori del gioco Faeria. Con il supporto del famoso creatore di Magic: TheGathering, Richard Garfield, che va ad aggiungere la sua incredibile esperienza come co-designer del titolo, Rogue Book dispone di meccaniche di gioco innovative e un mondo che i fan del genere non faticheranno ad amare.

È stato mostrato anche un nuovo gameplay per WRC 9 e Tennis World Tour 2, entrambi in uscita a settembre.

In pochi anni, i prodotti Nacon hanno già conquistato i giocatori di tutto il mondo. Dopo l'acquisizione di RIG nel mese di marzo, un marchio di cuffie leader del settore gaming per PC e console, il direttore della divisione periferiche,Yannick Allaert, ha annunciato oggi una nuova prestigiosa collaborazione durante Nacon Connect.

Avendo già venduto oltre 3 milioni di controller PlayStation 4 con licenza ufficiale, NACON è immensamente orgogliosa di annunciare di aver stipulato un accordo di licenza con Microsoft per sviluppare e distribuire accessori ufficiali progettati per PC, Xbox One e Xbox Series X.

Infine, per continuare a supportare i giocatori in tutte le loro esperienze, Nacon è lieta di annunciare che lo sviluppo del cloud gaming e l'imminente arrivo del 5G forniranno molte nuove opportunità tecnologiche per il marchio. Dopo aver discusso con vari operatori di telecomunicazioni, tra cui Orange in Francia, Nacon lancerà presto accessori dedicati per il mobile gaming su smartphone.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità?

Per rivedere le sequenze di gameplay o l'intera conferenza, vi riportiamo il filmato YouTube della diretta.