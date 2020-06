PS Plus decimo anniversario: i giochi più scaricati e tutti i numeri del servizio Sony

PS Plus ha compiuto oggi 10 anni di attività, essendo stato lanciato precisamente il 29 giugno 2010 e da allora ha collezionato dei numeri veramente impressionanti, come riferito da Sony in un'infografica celebrativa dell'anniversario, dalla quale emergono anche informazioni sui giochi più scaricati e giocati nel servizio.

Come potete vedere qui sotto, la strada inizia precisamente dieci anni fa, il 29 giugno 2010, quando venne lanciato PS Plus come servizio aggiuntivo e facoltativo rispetto alle funzionalità online di PS3, per poi diventare un elemento fondamentale di PS4 essendo necessario per poter giocare in multiplayer online.

Uno dei primi giochi in assoluto ad essere offerti nella Instant Game Collection fu WipEout HD su PS3 e uno dei più famosi all'epoca tra i giochi gratis per gli abbonati. L'introduzione dei giochi gratuiti su base mensile avvenne poi un anno più tardi, a partire da giugno 2012.

Durante il primo anno di PS Plus, sono stati distribuiti gratuitamente un totale di 64 giochi con le offerte mensili, mentre se si considera il totale fino a marzo 2020 si tratta di oltre 1000 giochi gratis distribuiti agli abbonati.

Secondo i dati aggiornati ad aprile 2020, gli utenti registrati a PS Plus ammontano a 41,5 milioni, una quantità che - come fa notare l'infografica - se corrispondesse alla popolazione di un paese lo renderebbe il 36esimo nella classifica dei più popolosi.

Questi sono i cinque giochi più scaricati in assoluto nella storia dei giochi gratis mensili di PS Plus: