Apple Design Awards: Sayonara Wild Hearts e Sky fra i giochi e le app premiate

Apple ha annunciato oggi i vincitori di Apple Design Awards, il contest annuale che premia le migliori app e giochi nell'ambito iOS, che quest'anno ha riconosciuto tra le eccellenze anche Sayonara Wild Hearts e Sky: Children of the Light.

"Ogni anno, gli sviluppatori di app e videogiochi dimostrano abilità straordinarie, e noi vogliamo onorare i migliori tra i migliori" afferma Ron Okamoto, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. "Ricevere un Apple Design Award è un traguardo speciale e degno di lode. I vincitori delle edizioni precedenti hanno creato alcuni dei giochi e delle app migliori di sempre. Grazie alla loro visione e determinazione e agli standard raggiunti, questi sviluppatori sono fonte di ispirazione non solo per i loro colleghi della comunità Apple, ma anche per tutti noi all'interno dell'azienda."

I vincitori sono dunque otto sviluppatori, quattro per quanto riguarda le app e altrettanti fra i giochi, selezionati dalla giuria interna di Apple. Vediamo dunque chi sono i vincitori dell'Apple Design Award nella categoria app: