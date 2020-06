Nintendo Switch e vari grandi giochi in offerta speciale su Multiplayer.com

Nintendo Switch e alcuni dei suoi giochi che rappresentano i più grandi successi sono attualmente protagonisti di un'offerta speciale su Multiplayer.com, che propone sconti molto interessanti sui prodotti in questione.

Le offerte riguardano hardware e software, ovvero sia Nintendo Switch stessa nei suoi due modelli, ovvero lo standard in versione rinnovata (quella con la nuova confezione rossa e durata della batteria migliorata) e il modello più piccolo e portatile Nintendo Switch Lite, sia alcuni giochi.

Tra questi ci sono tutte le produzioni esclusive interne principali, escluso per il momento The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma per il resto c'è veramente di tutto. Ricordiamo che l'offerta prevede inoltre la spedizione gratuita, dunque con il prezzo segnalato è compreso tutto, vediamo di cosa si tratta: