The Last of Us 2: Neil Druckman non capisce "come ci si può arrabbiare per un gioco"

Durante il podcast con l'ex Presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, il director e scrittore di The Last of Us 2, Neil Druckman, ha parlato a 360° dell'odio che circonda il suo gioco. Druckman sostiene che sia inutile provare a far cambiare l'opinione alla gente, quello che non si spiega è come ci si possa arrabbiare tanto per dei personaggi di fantasia.

Durante la scrittura di The Last of Us Parte II, infatti, era sicuro che molti giocatori del primo capitolo si sarebbero arrabbiati, ma queste reazioni sono sicuramente eccessive.

Quando si fa uscire un gioco del genere "penso che devi essere pronto a dire: abbiamo creato questo gioco, crediamo in questo gioco, siamo orgogliosi di questo gioco, ma devi anche accettare in silenzio qualsiasi reazione la gente abbia - positiva e negativa- perché è giusto" ha detto Druckmann. Bisogna accettare il giudizio delle persone e che non si può piacere a tutti. "Diverso, però, è quando ti viene riversare addosso odio, ti vengono dette le cose più vili. In questo caso è un po' più difficile non dire nulla. È particolarmente difficile quando lo vedo accadere ai membri del team o ai membri del cast che interpretano un personaggio particolare nel gioco."

"Abbiamo un'attrice che sta subendo delle cose davvero terribili e vili solo a causa di un personaggio immaginario che ha interpretato nel gioco", ha aggiunto Druckmann. "Non riesco a capacitarmene. La cosa che cerco di fare è semplicemente ignorare queste cose il più possibile. Quando le cose si fanno più gravi, ci sono alcuni protocolli di sicurezza che prendiamo e riferiamo tutto alle autorità competenti. Quindi cerchi di concentrarti sugli aspetti positivi e di distrarti con altre cose."

Druckmann ha detto di aver parlato con lo scrittore di Chernobyl Craig Mazin di questi argomenti. I due stanno lavorando insieme sulla versione HBO di The Last of Us. "Ho avuto molte conversazioni con lui su questo genere di cose. Mi ha spiegato bene che è come se le persone dovessero essere educate. E questo è un po' il costo da pagare. Quando stai facendo qualcosa di grosso, potresti deludere i fan e adesso c'è un costo," ha detto Druckmann. "Cioè, riceverai un po' di odio, un po' di vetriolo che devi solo affrontare. Non c'è altro modo per farlo sparire."

