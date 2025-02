Sayonara Wild Hearts è disponibile da oggi anche su PS5, vediamo il trailer

Sayonara Wild Hearts è disponibile da oggi anche su PS5: l'annuncio è arrivato a sorpresa durante l'Annapurna Interactive Showcase 2025, con un trailer che presenta la nuova versione del gioco per la console Sony e le sue interessanti caratteristiche.

Su PlayStation 5, infatti, il frenetico action rhythm sviluppato da Simogo introduce una modalità inedita, Remix Arcade, che ci vedrà sfrecciare fra i livelli alla ricerca dell'high score, senza mai una pausa per il caricamento.

Sayonara Wild Hearts potrà inoltre vantare sulla console Sony una grafica a 4K e fino a 120 fps e il supporto delle funzionalità del controller DualSense come il feedback aptico, che punta a garantire un grado di coinvolgimento ancora maggiore.

Per il resto, il gioco rimane quello che abbiamo apprezzato a partire dal 2019, quando ha fatto il proprio debutto in esclusiva temporale sulla piattaforma Apple Arcade, per poi approdare anche su PC e console.