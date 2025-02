The Talos Principle: Reawakened ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile una demo

Le novità non finiscono qui. Infatti, da ora è disponibile una demo della versione PC del titolo, che potrete scaricare su Steam come parte dello Steam Next Fest di febbraio 2025. Se siete interessati, la trovate a questo indirizzo .

Devolver Digital e gli sviluppatori di Croteam hanno annunciato la data di uscita di The Talos Principle: Reawakened , il remake in Unreal Engine 5 del primo capitolo della serie. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 10 aprile .

Che cos'è The Talos Principle: Reawakened

The Talos Principle: Reawakened è la versione definitiva del puzzle game in prima persona che presenta un sistema di illuminazione, texture e design ambientale migliorati che danno nuova vita a ogni angolo del gioco, insieme a moderni aggiornamenti della qualità della vita che mantengono la visione del classico originale.

Oltre a un comparto grafico ricreato da zero tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5, questa riedizione mette sul piatto anche un nuovi contenuti e migliorie al gameplay. Nel prezzo è inclusa anche l'espasnione Road Gehenna e un'avventura nuova di zecca chiamata "Begininning". Insomma, si tratta di un'occasione per rigiocare il titolo di Croteam o per scoprirlo per la prima volta, se vi siete persi l'originale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The Talos Principle.