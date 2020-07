PlayStation Plus luglio 2020: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erica

PlayStation Plus festeggia il decimo anniversario introducendo nel proprio catalogo a luglio 2020 tre giochi: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erica.

PlayStation Plus è protagonista di un aggiornamento speciale a luglio 2020. Il servizio in abbonamento di Sony festeggia infatti il decimo anniversario, e per l'occasione porta nel catalogo tre giochi anziché due, con l'aggiunta di un tema gratuito per PS4 in arrivo nei prossimi giorni. I titoli che gli utenti con una sottoscrizione attiva a PS Plus potranno scaricare a partire dal 7 luglio sono NBA 2K20, l'ultima edizione della simulazione sportiva di 2K Games; Rise of the Tomb Raider nella versione 20 Year Celebration, che include gioco base ed espansioni; e infine Erica, un thriller interattivo disegnato per la piattaforma PlayLink.

NBA 2K20 Ultima edizione del gioco di basket sviluppato da Visual Concepts per 2K Games, NBA 2K20 introduce nuovi contenuti come il campionato femminile WNBA ma soprattutto una modalità Carriera rinnovata, vero e proprio fulcro dell'esperienza single player, caratterizzata da una narrazione di stampo cinematografico e dalla presenza di volti noti come Idris Elba e Rosario Dawson. Nei panni di un atleta esordiente ma ambizioso, alle prese con le competizioni della NBA e le loro tante sfaccettature, dovremo puntare sempre più in alto e contribuire al successo della nostra squadra, prendendo decisioni difficili lungo il cammino, guardando le spalle ai nostri compagni ma anche opponendoci a eventuali comportamenti controversi. Se è vero che la Carriera di NBA 2K20 si pone come la parte più corposa e intrigante del pacchetto, allo stesso modo sono presenti altre modalità tradizionali in grado di garantire ore e ore di intrattenimento, come ad esempio La mia Lega e il mio GM, che introduce elementi manageriali affidandoci la gestione di una squadra in tutti gli aspetti. Non mancano infine il multiplayer online e la modalità Il mio Team, in pratica un'esperienza corrispondente al classico FIFA Ultimate Team che però risulta profondamente influenzata dalle microtransazioni e per tale motivo ha fatto parecchio discutere, innescando feroci polemiche.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Disponibile inizialmente come esclusiva temporale per le piattaforme Microsoft, Rise of the Tomb Raider è approdato anche su PS4 con l'edizione 20 Year Celebration, che include non solo il gioco base ma anche alcune interessanti espansioni, una delle quali compatibile con il visore PlayStation VR per una vera e propria esperienza in realtà virtuale. La storia alla base del gioco, secondo capitolo della trilogia dedicata alla nuova Lara Croft, vede la giovane esploratrice alle prese con uno dei tanti misteri irrisolti di suo padre, nella fattispecie la Sorgente Divina: una fonte che sembra possa donare la vita eterna a chi la utilizza. La spedizione porta Lara a visitare il deserto siriano per poi partire alla volta della Siberia: due ambientazioni agli antipodi, che danno il senso della varietà degli scenari che ci troveremo a esplorare all'interno di una campagna coinvolgente e appassionante, caratterizzata da una direzione cinematografica che non lesina le sequenze ad alto tasso di spettacolarità. In termini di gameplay il gioco parte dalle solide basi del precedente episodio, con mappe ampie, sofisticate sezioni platform, enigmi ambientali da risolvere e naturalmente combattimenti contro le truppe della Trinità, l'organizzazione determinata a impossessarsi della Sorgente Divina: saremo abbastanza scaltri e abili da sconfiggere un nemico così potente?