Steelrising: trailer d'annuncio di questo action GdR dalla Nacon Connect

Nella giornata di oggi Nacon ha presentato attraverso un trailer d'annuncio il promettente GdR di stampo action Steelrising. Il gioco è stato uno dei quattro nuovi prodotti che il publisher francese ha presentato durante il Nacon Connect.

Steelrising è il nuovo progetto dallo studio di sviluppo Spiders, quello di The Technomancer, Of Orcs and Men e Sherlock Holmes vs Jack Lo Squartatore. Jehanne Rousseau e il suo team porteranno il giocatore nel cuore di una Parigi alternativa durante la Rivoluzione Francese, dove l'esercito di automi di Re Luigi XVI sta terrorizzando e sopprimendo il popolo francese. Aegis, il personaggio principale, combatterà contro questo regno di terrore per cercare di cambiare il corso della storia.

Il progetto, nonostante la presentazione e il video di annuncio, è ancora avvolto nel mistero. Per esempio ancora non sappiamo le piattaforme di lancio o il periodo nel quale Nacon è intenzionata a pubblicare il gioco. Quello che sappiamo è che il gioco sembra piuttosto ambizioso sia dal punto di vista dello stile, sia da quello delle tematiche, dato che si proporrà come una nuova IP destinata, oltretutto, ad un pubblico adulto. Come testimoniato dal PEGI 18 all'inizio del trailer.

Il gioco viene descritto come un action GdR con alcuni elementi tecnologici, come gli automi che hanno invaso Parigi. Cosa ve ne pare da queste prime immagini?