Test Drive Unlimited Solar Crown annunciato con un teaser al Nacon Connect

Test Drive Unlimited Solar Crown è stato annunciato ufficialmente con un teaser al Nacon Connect: si tratta del nuovo capitolo per la storica serie di giochi di guida.

La presentazione del nuovo episodio di Test Drive Unlimited aveva una data ed è stata rispettata, come dimostra il video che trovate in testa alla notizia. Volete anche qualche dettaglio? Ecco la breve descrizione ufficiale.

È confermato: un nuovo gioco nel franchise Test Drive Unlimited è in fase di sviluppo presso KT Racing. Test Drive Unlimited Solar Crown è il nuovo ambizioso progetto di Alain Jarniou e del suo team.

Sfruttando la loro esperienza nella realizzazione di simulazioni sportive motoristiche come la serie WRC, KT Racing e Nacon stanno offrendo la loro nuova visione del franchise.

Test Drive Unlimited Solar Crown conserva il DNA della serie, che si basa sull'amore per le belle auto e l'incredibile esperienza del poter guidare in un lussuoso mondo insulare ricreato in scala 1:1.

I giocatori si sfideranno l'uno contro l'altro nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all'interno della community.