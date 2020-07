Vampire: The Masquerade - Swansong: uscita anche su PS5 e Xbox Series X, nuovo trailer

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato mostrato al Nacon Connect con un nuovo trailer che conferma l'uscita del gioco non solo su PC ma anche su PS5 e Xbox Series X, nonché su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Annunciato dal team di The Council, Big Bad Wolf, il gioco si presenta come un RPG narrativo basato sulla quinta edizione di Vampire: The Masquerade e ci mette a disposizione tre differenti personaggi.

Si tratta di tre vampiri che appartengono a diversi clan di Camarilla, la società segreta che annovera tra le proprie fila molti succhiasangue. Nel corso della campagna ci troveremo a vedere gli eventi da diverse prospettive.

Vampire: The Masquerade - Swansong sarà disponibile nel corso del 2021.