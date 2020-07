PlayStation Store, offerte di luglio: tanti sconti su giochi PS4

Sul PlayStation Store sono partite le offerte di luglio 2020, che propongono veramente molti sconti interessanti sui giochi PS4, fra esclusive e altri titoli per la console Sony, con riduzioni di prezzo che vanno dal 25% al 90%.

Anche in questo caso troviamo un bell'assortimento di giochi PS4 scontati per questo mese sul PlayStation Store, con promozione valida da oggi fino al 23 luglio 2020, dunque ci sono un paio di settimane di tempo per sfruttare l'iniziativa di Sony.

Tra i titoli più interessanti segnaliamo i seguenti giochi, con i rispettivi link al PS Store: