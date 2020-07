Paper Mario: The Origami King risalta nei voti di Famitsu

Paper Mario: The Origami King risalta particolarmente nei voti di Famtisu, per quanto riguarda il nuovo numero della rivista nipponica che è uscito nelle edicole del sol levante con un buon numero di recensioni interessanti.

Paper Mario: The Origami King, nuova esclusiva per Nintendo Switch, è il gioco con il voto più alto avendo raccolto un ottimo 36/90, con quattro "9" da parte degli altrettanti redattori che hanno valutato il particolare action RPG di Nintendo in maniera veramente positiva, a quanto pare.

Tra le altre recensioni, si segnala la presenza di Sword Art Online: Alicization Lycoris, nuovo capitolo della serie Bandai Namco, che ottiene un buon 32/40, così come Indivisible, mentre poco sotto troviamo Blair Witch.

Per quanto riguarda le recensioni occidentali di Paper Mario: The Origami King c'è ancora da aspettare qualche giorno, ma intanto potete documentarvi sul gioco leggendo la nuova anteprima pubblicata nei giorni scorsi.

Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati questa settimana da Famitsu: