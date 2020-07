WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram: servizio unico in arrivo, ecco cosa cambia

WhatsApp, Facebook Messenger e Instragram stanno per unire le forze verso quello che sembra a tutti gli effetti un servizio unico: una possibilità preannunciata in tante occasioni negli ultimi due anni, e sottolineata da vari indizi. Adesso è praticamente ufficiale.

Il nuovo servizio unico permetterà agli utenti di chattare tra un'applicazione e l'altra in modo molto più intuitivo. Siete da WhatsApp ma volete scrivere ad un vostro amico su Facebook Messenger? Potrete farlo. Preferite un contatto di Instagram? Fatto anche quello. Cosa cambierà dunque? Quasi nulla, in verità: semplicemente WhatsApp, a livello del dispositivo (ma qui occorrono conferme precise), potrà capire se possediamo contatti anche su altre app che appartengano a Mark Zuckerberg. Anche se dalle sue piattaforme sempre più aziende stanno togliendo le proprie pubblicità.

E subito si comincia a temere per la privacy, com'è normale che sia: ma pare si tratti di dubbi infondati. Difatti alcune stringhe di codice di WhatsApp farebbero riferimento ad un database cross-checking locale, che rimarrà dunque solo all'interno del proprio smartphone. Inoltre sarà possibile disattivare il servizio unico, lasciando il funzionamento di WhatsApp così come lo si è sempre conosciuto, cioè "staccato" da Facebook Messenger e Instagram.

Torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di maggiori dettagli: vi interessa questo servizio unico, da tempo atteso?