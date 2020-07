Crash Bandicoot: On the Run, l'uscita è imminente

Sembra proprio che Crash Bandicoot: On the Run sia finalmente in arrivo, in versione definitiva, sulle piattaforme mobile, visto che Activision sta lasciando in giro indizi sulla questione, come il tweet riportato qui sotto.

Si tratta del nuovo capitolo della serie per smartphone, identificato finora semplicemente come Crash Bandicoot Mobile ed evidentemente destinato ad essere chiamato Crash Bandicoot: On the Run, in linea con lo stile adottato per il gioco.

Come abbiamo riportato nel nostro provato di qualche mese fa, infatti, il gioco è un endless runner piuttosto classico, sviluppato in collaborazione da King e Activision e basato ovviamente sul folle mondo del peramele creato da Naughty Dog tanti anni fa.

Dopo il soft launch in alcuni paesi, dunque, Crash Bandicoot: On the Run sembra sia ormai pronto alla vera e propria uscita ufficiale sugli store digitali App Store e Google Play, per iOS e Android, anche se manca ancora una data di uscita precisa al riguardo.

Il gioco verrà distribuito come free-to-play e sfrutterà dunque alcuni meccanismi che spingeranno verso le micro-transazioni, probabilmente attraverso pause calcolate e possibilità di saltarle pagando. Per il resto, il gameplay è quello classico del runner a diverse corsie parallele, che in un certo senso si avvicina anche alquanto allo stile tipico della serie.