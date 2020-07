PlayStation Store: Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition è la Promo della Settimana

Continuano le novità su PlayStation Store, che oggi rinnova buona parte delle sue offerte in corso anche per quanto riguarda la Promo della Settimana, che questa volta è incentrata su Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition.

Nel caso non abbiate provveduto in precedenza ad acquistare l'ottimo picchiaduro sviluppato da Arc System Works, dunque, questa può essere l'occasione ideale: Dragon Ball FighterZ si trova a 19,54 euro, con l'83% di sconto rispetto al prezzo originale, tutto questo oltre ai vari sconti delle offerte di luglio 2020.

Attenzione: non si tratta del gioco standard, ma dell'edizione Ultimate, ed è qui che si nota in particolare la convenienza della promozione in questione. Il prezzo ufficiale di questa edizione è di ben 114,99 euro, dunque è facile notare quanto sia stato abbassato il costo in questa occasione.

Il bundle in questione contiene infatti una buona quantità di contenuti, in particolare: