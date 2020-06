Dragon Ball FighterZ ha venduto 5 milioni di copie dal lancio

Bandai Namco ha annunciato che il picchiaduro a incontri Dragon Ball FighterZ ha venduto più di 5 milioni di copie dal lancio. Il dato fa riferimento alle vendite mondiali. Probabilmente è la trasposizione in forma videoludica di Dragon Ball più venduta di sempre.

Sviluppato da Arc System Works, Dragon Ball FighterZ vede affrontarsi il ricchissimo cast di personaggi della serie. Bandai Namco lo ha supportato con molti aggiornamenti e tanti contenuti scaricabili, il più recente dei quali aggiunge Goku Ultra Istinto di Dragon Ball Super al roster.

Dragon Ball FighterZ è alla terza stagione, che si concluderà nei prossimi mesi. Non sappiamo se ce ne sarà una quarta e se il gioco sarà traghettato anche su PS5 e Xbox Series X, le due console di nuova generazione. Ciò che sappiamo è che intanto rimane disponibile per PC, Xbox One e PS4.

You've trained. You've powered up. You've exceeded your limits.

And thanks to you, #DragonBall FighterZ has sold over 5 MILLION units. We are truly humbled by your continued support! pic.twitter.com/wRhY65i90C