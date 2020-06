Othercide: data di lancio ufficiale da un nuovo trailer

La data d'uscita ufficiale di Othercide è il 28 luglio 2020. A svelarlo è stato il publisher Focus Home Interactive con la pubblicazione di un nuovo trailer di gioco, che trovate in testa alla notizia.

Per chi non lo conoscesse, Othercide è un gioco di ruolo tattico single player con combattimenti a turni basati sull'uso di armi da corpo a corpo. Ambientato in mondo dark fantasy, il giocatore interpreta l'ultimo baluardo della razza umana contro le malvagie creature nate dai crimini più efferati della nostra specie. Alla guida di un esercito di "Daughter", bisognerà affrontare delle battaglie epiche contro diversi nemici. Più si proseguirà nel gioco, più si apprenderanno delle nuove abilità da usare in combattimento.

L'obiettivo degli sviluppatori di Othercide è quello di dotare il titolo di un lato narrativo forte, come evidente anche dallo stile grafico, davvero marcato. Il gameplay comunque sarà centrale, con il giocatore che dovrà compiere di volta in volta delle dure scelte legate alla gestione delle sue armate. Chi sacrificheremo per il bene di tutti?

Othercide sarà lanciato su PC, PS4 e Xbox One. Se vi interessa, ha già la sua pagina Steam.