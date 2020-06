Super Soccer Blast: la recensione per PC

Il calcio nel mondo dei videogiochi non è sempre stato una cosa seria. C'è stato infatti un tempo in cui il mercato non era dominato solo da FIFA e PES , ma c'erano altri titoli che mettevano da parte il realismo per rappresentare questo sport con una buona dose di fantasia. Mentre scriviamo la recensione di Super Soccer Blast la nostra mente non può fare a meno di tornare a quei tempi, vista l'intenzione del team di sviluppo Unfinished Pixel di realizzare un gioco di calcio arcade al quale divertimento e immediatezza facciano da fondamenta. Di sicuro lo spazio per un Sensible Soccer moderno continua a esserci, visto il risultato non proprio esaltante ottenuto da altri tentativi, tra i quali quello illustre di Dino Dini's Kick Off Revival . Grazie all'esperienza positiva maturata con Super Tennis Blast e Super Volley Blast, Unfinished Pixel si lancia dunque nel "pericoloso" mondo del calcio con Super Soccer Blast. Andiamo a vedere se questo gioco ha veramente le carte in regola per farci tornare indietro nel tempo.

Il primo aspetto che spicca all'occhio nella navigazione tra i menu di Super Soccer Blast è l'assenza di una modalità online , che riduce quindi le possibilità di multigiocatore alla sola esperienza locale. Per quanto il divano sia un classico intramontabile del genere calcistico, l'idea di non poter giocare via Internet risulta fortemente limitante per Super Soccer Blast, che anche in modalità singola mette a disposizione poche competizioni alle quali prendere parte con le squadre disponibili. Queste ultime si dividono in nove club e sedici nazionali, senza ovviamente poter contare sulla presenza di licenze ufficiali. I club sono comunque riconducibili per nome e colori a quelli reali, con la presenza per quanto riguarda quelli italiani di Inter e Juventus. Al loro interno si trovano giocatori dai nomi completamente inventati, ma dall'aspetto riconducibile alla loro versione reale. A parte il match veloce e alcune competizioni che mescolano un po' le carte in tavola nella loro formula di tipo torneo o coppa, le opzioni in termini di modalità si fermano qui.

Il gameplay: divertimento a tempo

Al momento di scendere in campo, Super Soccer Blast si presenta così come ce lo aspettiamo. Immediato e con pochi comandi, con la possibilità di scegliere uno stile simile a FIFA o PES per quanto riguarda il tiro e il passaggio alto. I bottoni da imparare sono pochi, quelli che bastano per passare la palla (è presente anche un filtrante) o tirare quando si è in possesso, oppure andare a contrasto o in scivolata quando si sta difendendo. Mentre si impara a capire quali sono i punti deboli della CPU il gioco appare anche abbastanza impegnativo, ma in realtà il tempo necessario per rendersi conto di come fare male alle squadre avversarie occupa poche partite. Una volta capito come gestire i tiri dalla distanza e le rovesciate, o come approfittare del fatto che non ci sono cartellini, Super Soccer Blast diventa facilmente affrontabile anche al livello massimo di difficoltà.

L'assenza di ammonizioni ed espulsioni si fa decisamente sentire, così come la mancanza di una gestione della squadra anche minima, che permetta per esempio almeno di scegliere il modulo con cui scendere in campo. Ma la cosa che manca maggiormente nel gioco realizzato da Unfinished Pixel è a nostro avviso una componente che lo renda unico nel suo modo di interpretare il calcio, come poteva per esempio essere il tiro a effetto di Sensible Soccer ma anche semplicemente una qualche animazione particolare come quelle che sono invece presenti in Super Volley Blast per i tiri. Il divertimento, insomma, si limita alle poche ore iniziali passate in compagnia di Super Soccer Blast, dopo le quali sopraggiunge la sensazione di avere visto e vissuto tutto quello che il gioco ha da offrire. Considerato il prezzo di 7,99 euro ci può anche stare, ma per riuscire lasciare veramente il segno lo sforzo sarebbe dovuto essere senza dubbio maggiore.