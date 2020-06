Call of Duty: Warzone, impostazioni e mappa dei comandi di Cloakzy

Call of Duty: Warzone ha già cominciato a ritagliarsi il suo bel posticino nel mondo dell'eSport: tutti vogliono diventare competitivi nei Battle Royale online, e il modo perfetto per cominciare consiste anche nello studiare impostazioni e mappa dei comandi dei pro player. Come quelli di Cloakzy, ad esempio, ex membro del FaZe clan. Ve li proponiamo in questo rapido articolo.

Ovviamente tutte le impostazioni di cui stiamo per parlarvi saranno valide per Call of Duty: Warzone da PC, a meno che non abbiate intenzione di collegare una tastiera USB e il vostro mouse da console. Vale anche la pena sottolineare come l'utilizzo degli stessi comandi e dei keybind dei pro player non assicurino automaticamente la vittoria; di certo, però, rappresentano un modo per testare nuovi stili di gioco e maggiori possibilità. Ed è decisamente un periodo di novità su Call of Duty: Warzone, soprattutto dopo l'arrivo della Stagione 4.

Cominciamo dunque vedendo le impostazioni di Cloakzy per Call of Duty: Warzone:

Sensibilità del mouse: 11.59

ADS sensibilità: Legacy

ADS (Low Zoom): 1.00

ADS (High Zoom): 1.00

Accelerazione del mouse: 0.00

Filtering del mouse: 0.00

Smoothing del mouse: disabilitato