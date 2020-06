PS5, dimensioni esagerate? Un render dà l'idea di quanto la console sia grande

PS5 vanta dimensioni di tutto rispetto, questo è assodato, ma i confronti bidimensionali pubblicati finora non danno esattamente l'idea dell'ingombro della nuova console Sony, come invece fa il render che trovate in calce.

Sappiamo che le le dimensioni di PS5 hanno una motivazione precisa, ovverosia migliorare la capacità della piattaforma di dissipare il calore dei componenti, ma sappiamo anche che in confronto alle altre la console Sony è la più grossa di sempre.

Come detto, il render che vedete qui sotto, probabilmente realizzato utilizzando il dettagliato modello 3D da 49 dollari, affianca PlayStation 5 a una Xbox One X e a un Nintendo Switch, evidenziandone il volume.

In combinazione con il design divisivo, questo aspetto potrebbe effettivamente rappresentare un problema pratico per il collocamento della console in salotto.

Avete abbastanza spazio sotto al televisore o di fianco a esso per piazzare la vostra PS5?