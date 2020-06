The Last of Us 2, giocatore non vedente si commuove per le tante opzioni di accessibilità

The Last of Us 2 può essere giocato anche dai non vedenti. Non è un record nella storia dei videogiochi, non è un risultato inedito, non è qualcosa che non sia stato mai visto prima d'ora. Ma, in virtù delle tantissime opzioni che propone, rappresenta qualcosa di importante, molto importante. Tanto che un giocatore non vedente, che lavora proprio nel campo dell'accessibilità dei videogiochi, si è commosso profondamente.

Si chiama Steve Saylor, e oltre ad essere un giocatore non vedente è anche un "accessibility consultant" del settore dei videogames: indaga cioè il modo in cui ogni gioco propone ad utenti con diversi tipi di disabilità un modo per interagire, e godere dell'offerta in questione. Dopo aver visto tutte le opzioni di accessibilità di The Last of Us 2, Steve non è riuscito a trattenere le lacrime, e ha poi pubblicato la sua reazione su Twitter dopo averci pensato a fondo, pur correndo il rischio (calcolato) di apparire stucchevole e melenso.

"Ho registrato questa mia reazione nel momento in cui ho visto le opzioni di accessibilità di The Last of Us 2. Ho pensato che sarebbe stato divertente come video per i posteri. Ma io... io non mi aspettavo questo. Sono queste cose a rendere importante ciò che facciamo. Abbiamo chiesto da tanto tempo qualcosa di simile, e qui... qui c'è così tanto... è importante". La recensione di The Last of Us 2 è già disponibile sulle nostre pagine, lo ricordiamo a margine.

The Last of Us Parte 2 è giocabile completamente in modalità audio, per esempio: ricorrendo solo e soltanto ai suoni, rende l'avventura accessibile anche per i non vedenti. O comunque, dalle impostazioni di gioco studiate accuratamente da un team di esperti, Naughty Dog ha permesso di modificare praticamente qualsiasi aspetto. Tutto ciò è solo un bene, ovviamente: speriamo che tutti gli altri sviluppatori prendano esempio.

I've been reluctant to post this. I recorded my reaction when I saw the #accessibility settings in #TheLastofUsPartII for the first time thinking it would be a fun video for posterity. I...did not expect this. This is why we do what we do. 😢 Thank you @Naughty_Dog. pic.twitter.com/D5Or2B9Tfw — Steve Saylor (@stevesaylor) June 12, 2020