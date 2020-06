PS5, il modello 3D costa 49 dollari e consente di guardarla da cima a fondo

Se volete guardare PS5 in un ambiente tridimensionale, sul sito Sketchfab è stato messo in vendita per 49 dollari un modello 3D della console davvero molto fedele, realizzato da Virtual Studio. Anche senza acquistarlo, l'anteprima del sito consente di roteare l'oggetto in ogni direzione, di zoomare sui dettagli e di cambiare le modalità di visualizzazione.

Naturalmente potrete usarlo per le vostre opere solo dopo averlo comprato (è compatibile con Unity e Unreal Enigne). Immaginiamo che non ci sia da specificare che se non siete appassionati di grafica 3D ci farete davvero poco.

Modello 3D di PS5 su Sketchfab

Sullo stesso sito è acquistabile per 39 dollari anche il modello 3D del DualSense, il controller ufficiale di PS5, ottimo da accoppiare alla console.

Modello 3D del DualSense su Sketchfab.

Volendo ci sono anche dei modelli di Xbox Series X. Tanti modelli. Non c'è da esserne stupiti, visto che stiamo parlando essenzialmente di dover modellare un parallelepipedo (la lezione 2 di un qualsiasi tutorial di grafica 3D... quella che viene subito dopo la spiegazione dell'installazione. Si scherza, ma non troppo.)