PS5: Amazon Italia apre le pagine di entrambi i modelli, ma senza prezzi

Amazon Italia ha aperto le pagine per i due modelli di PS5 che saranno disponibili al lancio: la versione standard con disco ottico e la versione solo digitale. Purtroppo entrambe sono prive di prezzo, com'era del resto prevedibile e non indicano la data di lancio ufficiale. In realtà c'è la classica data segnaposto: 31 dicembre 2021, che possiamo considerare come improbabile senza bisogno di ulteriori verifiche.

La parte più interessante è quella della descrizione, che non ci dice nulla di nuovo, ma che stranamente è più lunga per la versione standard che per quella digitale. Questa la prima: