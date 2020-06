Xbox Series X: tanti di quelli che straparlano di pochi giochi avranno un brusco risveglio a luglio

Chi accusa Xbox Series X e Xbox in generale di avere pochi giochi, avranno un brusco risveglio a luglio, quando Microsoft giocherà le sue carte. A dirlo è stato il sempre ben informato insider Benji-Sales in un commento su Twitter, dopo aver elogiato la strategia di marketing adottata finora dalla casa di Redmond.

Benji-Sales è partito da un articolo in cui Microsoft ha ripreso due giochi annunciati per PS5, Resident Evil Village e Pragmata, entrambi di Capcom, facendo capire come arriveranno anche su Series X: "Negli ultimi giorno Xbox è stata davvero aggressiva nella promozione di tweet. Dal punto di vista degli affari è una mossa che mi piace. Credo che sarebbe stato un errore concedere l'intero ciclo di news e marketing a Sony durante la presentazione di PS5. Tenere Xbox Series X al centro del dibattito è la mossa giusta."

Quindi ha commentato la questione dei pochi giochi, facendo salire ancor di più l'attesa per l'evento di Microsoft: "La gente che continua a dire che "Xbox non ha giochi" avrà un brusco risveglio a luglio. Tanto per dire, se volete fare le cheerleader di una console dovrete trovare un altro slogan."

Dai suoi messaggi si deduce che sappia più di quanto lasci trasparire e che se le sue parole si riveleranno fondate, Microsoft presenterà moltissimi giochi per Xbox nell'ormai attesissimo evento di luglio.

People are in for a really rude awakening in July with these "Xbox has no games" narrative

Just saying 👀

If you want to cheerlead for a console you'll have to find a different stance / tagline next gen just as a heads up