Super Mario Collection su Amazon fa ripartire le speculazioni, ma sembra proprio un falso

Super Mario Collection è comparso nei giorni scorsi su Amazon e subito sono ripartire le voci di corridoio e le speculazioni sul possibile gioco di Nintendo, che dovrebbe essere a logica una raccolta di vari capitoli della serie di videogiochi più famosa del mondo, ma che anche in questo caso sembra essere un falso.

A dire il vero, la comparsa della pagina in questione, che secondo alcuni riportava l'esistenza di una misteriosa Super Mario Collection in vendita su Amazon con tanto di copertina del gioco, è parsa fin da subito alquanto sospetta.

La pagina stessa conteneva errori di battitura e in generale secondo molti sembrava piuttosto contraffatta, ma in ogni caso è scomparsa dalla circolazione poco dopo, rendendo impossibile anche la possibilità di verificare se si trattasse effettivamente di un leak da parte del rivenditore o completamente costruito a tavolino da qualche buontempone.

Non è però la prima volta che si parla di una cosa del genere, anche se il rumor è comparso in forme diverse in passato: tempo fa si parlava di Super Mario 3D World Deluxe, un nuovo Paper Mario e remaster di Mario Galaxy, 64 e Sunshine su Nintendo Switch, ma più che una collezione sembravano varie uscite staccate in forma di nuovi capitoli o remaster.

Di tutto questo alla fine si è realizzato solo Paper Mario: The Origami King, ma questo potrebbe anche essere una parziale conferma del possibile arrivo anche degli altri titoli, o almeno così speriamo. È comunque improbabile che Nintendo proponga una Super Mario Collection: il titolo intanto sembra fin troppo generico, inoltre non avrebbe molto senso il fatto di raccogliere diversi capitoli della serie in un'unica soluzione, considerando quanto potrebbe guadagnarci semplicemente proponendoli singolarmente, visto l'enorme richiamo che la serie ha ancora sul pubblico e il valore intrinseco di ogni singolo Mario.

Ovviamente si parlerebbe dei capitoli più recenti, visto che in passato abbiamo assistito a operazioni simili con Super Mario All-Stars, per esempio, ma lì si entra ormai nell'ambito dei classici assoluti.