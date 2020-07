Pokémon GO, l'invito ai Raid per amici è stato rinviato da Niantic

L'invito ai Raid per amici avrebbe dovuto debuttare su Pokémon GO proprio in questi giorni, all'inizio di luglio 2020. Invece per il momento non arriverà affatto: è stato ufficialmente rinviato, come hanno confermato gli sviluppatori di Niantic Labs. Ma per quale motivo?

L'annuncio arriva tramite notifica ufficiale da parte degli sviluppatori, ora disponibile all'interno di Pokémon GO. "Volevamo aggiornarti sulla funzionalità che ti permetterà di invitare i tuoi amici a partecipare ai raid a distanza insieme a te", feature che che avrebbe dovuto debuttare proprio in questi giorni, e per ovvi motivi lungamente attesa dalla community (l'annuncio risale al mese di maggio 2020).

"Speravamo di poterti offrire la nuova funzionalità durante questo mese, ma ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di più tempo per implementarla. Abbiamo quindi spostato il rilascio a una data futura e condivideremo ulteriori dettagli, una volta disponibili. Grazie per la comprensione".

A causa dell'emergenza sanitaria, su Pokémon GO era diventato più facile giocare da casa: ciliegina sulla torta, Niantic Labs aveva annunciato l'invito ai Raid per i propri amici, anche da remoto. Purtroppo per il momento bisogna metterci una pietra sopra: probabilmente se ne riparlerà ad agosto 2020, al più tardi nel mese di settembre.

Il prossimo appuntamento di rilievo per gli allenatori di tutto il mondo sarà il Pokémon GO Fest 2020: acquisterete il biglietto? Difatti l'appuntamento si terrà online.