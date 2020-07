WWE 2K Battlegrounds, il nuovo trailer annuncia la data di uscita ufficiale

WWE 2K Battlegrounds si presenta oggi in un nuovo trailer che riporta anche la data di uscita, con il gioco che sarà disponibile a partire dal 18 Settembre 2020 per PS4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch.

WWE 2K Battlegrounds è una particolare reinterpretazione del wrestling con licenza ufficiale WWE, caratterizzato da un'impronta più action e arcade ma dotato comunque di un enorme roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre che verranno rilasciate in seguito.