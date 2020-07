Captain Tsubasa: Rise of New Champions: tre video esclusivi dall'UltraPop Festival

Abbiamo pubblicato tre nuovi video esclusivi di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Bandai Namco ci ha affidato questi filmati di gameplay per festeggiare al meglio l'inizio dell'UltraPop Festival, la nostra festa dei videogiochi, del cinema e delle cose nerd.

L'UltraPop Festival è l'iniziativa che NetAddiction ha ideato per valorizzare le sue tre testate: Movieplayer.it, LegaNerd e ovviamente Multiplayer.it. Si tratta di una sette giorni di dirette estremamente interessante: al link seguente potrete trovare il calendario della programmazione di Multiplayer.it.

La giornata di oggi è iniziata con una bella esclusiva: diversi filmati di gameplay di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. In cima potrete trovare una partita: la Furano di Hikaru Matsuyama (Philip Callaghan nella versione italiana di Holly e Benji) sfida la Meiwa di Hyuga (Marc Lenders) e Sawada.

Di seguito, invece, abbiamo pubblicato un filmato che mostra l'editor del gioco (quello col quale poter creare il Team dei Sogni in Dream Team Edit). All'interno di New Hero si potrà creare da zero un nuovo personaggio, col quale potremo scendere in campo al fianco di Tsubasa e compagni.

Infine un video che mostra i dialoghi, le scelte multiple e le interazioni tra i personaggi.

Cosa ne pensate?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arriverà a fine agosto su PS4, Switch e PC.