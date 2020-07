Captain Tsubasa: Rise of New Champions: in Dream Team Edit si potrà creare la squadra dei sogni

Nella modalità Dream Team Edit di Captain Tsubasa Rise of New Champions si potrà creare la squadra dei sogni scegliendo liberamente l'undici del cuore pescando tra i tanti e amati calciatori presenti nel gioco. Si potrà creare, dunque, una squadra con Genzo in porta e Schneider in attacco, o Misaki che agisce alle spalle di Diaz.

In Dream Team Edit si potrà personalizzare nome, emblema e uniforme del team. Con esso, poi, si potranno giocare partite online e offline e sbaragliare i rivali. Inoltre, in modalità online potrete giocare anche gli Incontri di lega. L'obiettivo sarà quello di portare il team a una divisione superiore accumulando vittorie.

Per creare la propria squadra occorrerà partire coordinando uniformi ed emblemi come si preferisce. In alternativa si possono creare dei nuovi simboli e delle nuove divise da sfoggiare in giro per il mondo. L'emblema è il simbolo della squadra e apparirà sulle uniformi, rendendovi riconoscibili alla prima occhiata.

Poi si passerà alla squadra: i vari calciatori potranno essere posizionati liberamente in campo. Bisognerà, però, essere attenti ad assegnare i giocatori alle posizioni più adatte a loro, o consumeranno più spirito per usare le loro abilità. Si potranno inserire i giocatori modificati nell'avatar personale.

Grazie a Dream Teamm Edit si potranno affrontare le squadre con i calciatori più forti del mondo utilizzando una squadra piena dei nostri eroi preferiti. Cosa ne pensate?