PS5: svelato il peso della console, è un bel mattone ma non quanto PS3

PS5 dovrebbe pesare 4,78 Kg, almeno questo è quanto si è appreso dalla pagina della console di Amazon Germania, aperta probabilmente in previsione dell'annuncio del prezzo e dell'avvio delle prenotazioni di questa sera (così vuole un leak).

Si tratta di un peso generoso, ma non quanto quello di PS3, che raggiungeva i 5 Kg. Comunque è molto superiore ai 2,8 Kg di PS4, di suo più leggera anche della rivale Xbox One (3,2 Kg). Da sottolineare che stiamo citando il peso dei modelli originali di tutte le console, quindi le varie revisioni e mid-gen non fanno testo in questa occasione.

La console più leggera rimane Nintendo Switch (se non consideriamo le portatili pure), che con i Joy-Con attaccati pesa 0,4 Kg. Naturalmente il peso è un dato poco influente relativamente alle vendite potenziali di PS5, visto che in fondo la console va semplicemente tenuta appoggiata su di un qualche ripiano.

Comunque sia va notato che il peso riportato da Amazon Germania potrebbe essere impreciso, visto che è riportato identico per tutte le edizioni della console, mentre è chiaro che quella con disco ottico debba pesare qualcosa di più di quella solo digitale