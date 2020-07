Death Stranding: il trailer di lancio della versione PC

505 Games e Kojima Productions hanno pubblicato il trailer di lancio della versione PC di Death Stranding, l'ultima fatica di Kojima Productions. Come saprete il gioco è uscito originariamente su PS4 facendo parlare di sé in lungo e in largo. Ora anche chi possiede un computer abbastanza performante può giocarci. Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, potete vedere alcune sequenze di gioco.

Se volete avere più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Death Stranding, naturalmente della versione PC, dove Emanule Gregori ha scritto:

Death Stranding arriva su PC per deliziare anche i giocatori più smaliziati. Che siate tra i sostenitori o meno del lavoro di Kojima, il minimo che dovreste fare sarebbe dare il beneficio del dubbio a un'opera che lascerà il suo segno, volente o nolente. Ne riparleremo per i prossimi anni, sia per quel che significa in senso lato, sia per le implicazioni fortuite del preciso momento storico di uscita. Non è certamente un videogioco perfetto, pecca sotto diversi aspetti e non è adatto al grande pubblico, ma è elevato da tematiche, narrazione e meccaniche simulative davvero interessanti. Lo abbiamo detto diverse volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo, Death Stranding è l'apoteosi della libertà autoriale e produttiva di un progetto tripla A.